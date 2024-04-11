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Футболист Аршавин прокомментировал матч "Барселоны" и "ПСЖ"

Аршавин высказался об игре "Барселоны" и "ПСЖ": не было дерзости и борзости

0:36
Спорт

Бывший футболист сборной России, экс-полузащитник "Зенита", "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал матч "Барселоны" и "ПСЖ".

Аршавин высказался об игре "Барселоны" и "ПСЖ": не было дерзости и борзости
Фото: flickr.com by Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Игра прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов, закончилась со счетом 3:2 в пользу "Барселоны".

"В игре "Барселоны" и "ПСЖ" не было накала, дерзости, борзости. Было впечатление, что две команды не понимали, что играют в четвертьфинале. Это будто не было для них как последний день и матч, в котором надо победить", — сказал он в эфире "Матч ТВ".

Уточним, что матч состоялся на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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