Футболист Аршавин прокомментировал матч "Барселоны" и "ПСЖ"

Бывший футболист сборной России, экс-полузащитник "Зенита", "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал матч "Барселоны" и "ПСЖ".

Игра прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов, закончилась со счетом 3:2 в пользу "Барселоны".

"В игре "Барселоны" и "ПСЖ" не было накала, дерзости, борзости. Было впечатление, что две команды не понимали, что играют в четвертьфинале. Это будто не было для них как последний день и матч, в котором надо победить", — сказал он в эфире "Матч ТВ".