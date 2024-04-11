Роман Костомаров показал свое падение на льду

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале выложил видео, на котором он упал во время тренировки.
"Падения бывали… Но таких пока не припомню!!! То ли еще будет", — написал под публикацией спортсмен.
В другой соцсети он подписал ролик с юмором: "Падение на заглядение".
Напомним, что в 2023 году Романа Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Из-за сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале того же года чемпиону ампутировали обе стопы и кисти рук.
Ранее Роман Костомаров рассказал, как над ним шутят друзья после ампутации конечностей, и как он чувствует себя, когда остается без протезов.
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