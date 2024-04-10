Елена Вяльбе поделилась своей мечтой по поводу соревнований в России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила свою надежду на проведение зимних Игр дружбы.
Она подчеркнула, что в России также должны быть созданы новые спортивные мероприятия.
"Будут ли зимние Игры дружбы? Мы на это надеемся, что у нас тоже будут новые соревнования", — сказала Вяльбе, которую цитирует "КП Спорт".
Зимние Игры дружбы запланированы на 15-29 сентября 2024 года и состоятся в Москве и Екатеринбурге. Елена Вяльбе надеется на успешное проведение и развитие этих соревнований.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.