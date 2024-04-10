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Футболист "Факела" Райан Сенхаджи объяснил, почему в России ему нравится больше, чем во Франции

Игрок "Факела" Сенхаджи считает, что жить в России очень хорошо

1:29
Спорт

Футболист воронежского клуба "Факел" Райан Сенхаджи поделился своим положительным опытом жизни в России.

Игрок "Факела" Сенхаджи считает, что жить в России очень хорошо
Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Французский игрок отметил, что он чувствует себя комфортно в новой стране, где он получил тёплый прием и помощь от местных жителей.

Спортсмен отметил в беседе с ТАСС, что жизнь в России очень отличается от жизни во Франции, прежде всего, открытостью людей, которые не обращают внимания на его происхождение или другие моменты. Для Сенхаджи, по его собственному признанию, Россия стала прекрасным местом для жизни.

"Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твоё происхождение, какие-то другие вещи. Здесь всё очень хорошо", — рассказал Сенхаджи.

Райан Сенхаджи перешел в воронежский "Факел" 15 января. В текущем сезоне он провёл 18 матчей за "Крумовград" из Болгарии, не отметившись забитыми голами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро. В составе "Факела" Сенхаджи сыграл четыре матча. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26 набранными очками после 22 туров сезона 2023/2024.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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