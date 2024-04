5-минутная тренировка, которая поможет вам сохранить суставы сильными и здоровыми

Наличие здоровых суставов способствует тому, чтобы с возрастом вы жили без боли и травм. Это потому, что движение увеличивает силу ваших суставов, поэтому они становятся более устойчивыми к ударам. Когда вы не тренируетесь или вообще не занимаетесь физической активностью, ваши суставы фактически дегенерируют. Кроме того, чем больше вы укрепляете мышцы, тем функциональнее будут ваши суставы.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license