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5-минутная тренировка, которая поможет вам сохранить суставы сильными и здоровыми

5-минутная тренировка для здоровых суставов

Спорт

Наличие здоровых суставов способствует тому, чтобы с возрастом вы жили без боли и травм. Это потому, что движение увеличивает силу ваших суставов, поэтому они становятся более устойчивыми к ударам. Когда вы не тренируетесь или вообще не занимаетесь физической активностью, ваши суставы фактически дегенерируют. Кроме того, чем больше вы укрепляете мышцы, тем функциональнее будут ваши суставы.

5-минутная тренировка для здоровых суставов
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Червь.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер.
  • Наклоните туловище вперед в бедрах так, чтобы руки касались земли.
  • Держа ноги прямо, вытяните руки вперед, пока не окажетесь в положении высокой планки, располагая плечи выше запястий.
  • Подержите планку в течение 2 секунд, затем отведите руки обратно к ступням, сохраняя ноги прямыми.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Выполняйте упражнение 40 секунд.

2. Полуприсед.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер.
  • Согните ноги в коленях и отведите ягодицы назад, опустив корпус на несколько дюймов.
  • Пройдите на пятках, чтобы выпрямиться, и напрягите ягодичные мышцы вверху
  • Выполняйте 40 секунд.

3. Раскладушка.

  • Лягте на бок, согнув колени и сведя бедра. Положите голову на нижнюю руку, а другую руку вытяните перед собой для равновесия.
  • Держа пятки вместе, разводите верхнюю часть колена, пока не почувствуете напряжение в боковых ягодичных мышцах.
  • Опустите колено обратно в исходное положение.
  • Сделайте 10 повторений и повторите с другой стороны.

4. Подъем икр.

  • Встаньте, ноги вместе.
  • Оторвите пятки от земли и встаньте на носки.
  • Остановитесь здесь на секунду, затем снова опустите пятки на землю.
  • Выполняйте 40 секунд.

5. Скручивание лежа.

  • Лягте на бок, согнув колени и сведя бедра. Вытяните обе руки перед собой ладонью к ладони.
  • Держа руки прямо, раскройте верхнюю часть предплечья и отведите ее за спину настолько, насколько вам удобно. Убедитесь, что вы следите за движением головы. Вы должны почувствовать растяжение в плечах, спине и груди.
  • Задержитесь в этом положении на 2 секунды.
  • Верните верхнюю часть руки в исходное положение.
  • Выполните упражнение 6 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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