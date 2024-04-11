5-минутная тренировка, которая поможет вам сохранить суставы сильными и здоровыми

5-минутная тренировка для здоровых суставов

Наличие здоровых суставов способствует тому, чтобы с возрастом вы жили без боли и травм. Это потому, что движение увеличивает силу ваших суставов, поэтому они становятся более устойчивыми к ударам. Когда вы не тренируетесь или вообще не занимаетесь физической активностью, ваши суставы фактически дегенерируют. Кроме того, чем больше вы укрепляете мышцы, тем функциональнее будут ваши суставы.

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1. Червь.

Встаньте, ноги на ширине бедер.

Наклоните туловище вперед в бедрах так, чтобы руки касались земли.

Держа ноги прямо, вытяните руки вперед, пока не окажетесь в положении высокой планки, располагая плечи выше запястий.

Подержите планку в течение 2 секунд, затем отведите руки обратно к ступням, сохраняя ноги прямыми.

Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение 40 секунд.

2. Полуприсед.

Встаньте, ноги на ширине бедер.

Согните ноги в коленях и отведите ягодицы назад, опустив корпус на несколько дюймов.

Пройдите на пятках, чтобы выпрямиться, и напрягите ягодичные мышцы вверху

Выполняйте 40 секунд.

3. Раскладушка.

Лягте на бок, согнув колени и сведя бедра. Положите голову на нижнюю руку, а другую руку вытяните перед собой для равновесия.

Держа пятки вместе, разводите верхнюю часть колена, пока не почувствуете напряжение в боковых ягодичных мышцах.

Опустите колено обратно в исходное положение.

Сделайте 10 повторений и повторите с другой стороны.

4. Подъем икр.

Встаньте, ноги вместе.

Оторвите пятки от земли и встаньте на носки.

Остановитесь здесь на секунду, затем снова опустите пятки на землю.

Выполняйте 40 секунд.

5. Скручивание лежа.

Лягте на бок, согнув колени и сведя бедра. Вытяните обе руки перед собой ладонью к ладони.

Держа руки прямо, раскройте верхнюю часть предплечья и отведите ее за спину настолько, насколько вам удобно. Убедитесь, что вы следите за движением головы. Вы должны почувствовать растяжение в плечах, спине и груди.

Задержитесь в этом положении на 2 секунды.

Верните верхнюю часть руки в исходное положение.

Выполните упражнение 6 раз.