Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для офисных работников

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Фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала упражнения офисным работникам для того, чтобы они избежали проблем с шеей, спиной и тазобедренной областью.

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"Людям, которые ведут сидячий образ жизни, необходимо тренироваться от 35 минут в день. А в течение рабочего дня нужно делать перерывы. Также стоит проводить небольшую разминку", — приводит "СЭ" слова Соболь.

Фитнес-инструктор рекомендует делать упражнения для спины. Достаточно наклониться вниз, расслабить руки и побыть в таком положении 30 секунд. Либо сидя на стуле сделать скручивания спины.

Для тазобедренной области отлично подойдут приседания. В качестве альтернативы для тех, у кого больные колени, подойдут вращения таза по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Чтобы размять шею, нужно плавно повернуть ее сначала в один бок, затем поднять и опустить плечи. Потом повторить действие в другую сторону.