Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой

Гимнастическая палка — это простой и эффективный снаряд для укрепления мышц спины, коррекции осанки, улучшения подвижности плечевых суставов и грудного отдела позвоночника.
Тренер Егор Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой.
"Существует большое количество упражнений с этим снарядом: от простых растяжек и поворотов до сложных комплексов для укрепления мышц и развития координации", — цитирует тренера портал "Чемпионат".
Например, полезно будет упражнение "Жим лопатками вверх". Для его выполнения встаньте прямо и схватитесь за гимнастическую палку на расстоянии ширины плеч или шире. Шея, спина и бёдра должны быть расположены на одной линии. Ноги на ширине плеч. Поднимите снаряд вверх так, чтобы он был на прямых руках и располагался над головой. На выдохе поднимайте снаряд вверх на прямых руках при помощи движения плеч и лопаток. Постарайтесь максимально тянуться к потолку, поднимая плечи и лопатки вверх, а вот руки в локтях сгибать не надо. На вдохе плавно опускайте лопатки и плечи в исходное положение. Повторите 15 раз.
Также полезны для спины будут подъёмы гимнастической палки перед собой и скручивания со снарядом.
Андрей Ургант очень просил за своего сына.