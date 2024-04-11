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Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой

Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой для укрепления спины

1:18
Спорт

Гимнастическая палка — это простой и эффективный снаряд для укрепления мышц спины, коррекции осанки, улучшения подвижности плечевых суставов и грудного отдела позвоночника.

Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой для укрепления спины
Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Тренер Егор Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой.

"Существует большое количество упражнений с этим снарядом: от простых растяжек и поворотов до сложных комплексов для укрепления мышц и развития координации", — цитирует тренера портал "Чемпионат".

Например, полезно будет упражнение "Жим лопатками вверх". Для его выполнения встаньте прямо и схватитесь за гимнастическую палку на расстоянии ширины плеч или шире. Шея, спина и бёдра должны быть расположены на одной линии. Ноги на ширине плеч. Поднимите снаряд вверх так, чтобы он был на прямых руках и располагался над головой. На выдохе поднимайте снаряд вверх на прямых руках при помощи движения плеч и лопаток. Постарайтесь максимально тянуться к потолку, поднимая плечи и лопатки вверх, а вот руки в локтях сгибать не надо. На вдохе плавно опускайте лопатки и плечи в исходное положение. Повторите 15 раз.

Также полезны для спины будут подъёмы гимнастической палки перед собой и скручивания со снарядом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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