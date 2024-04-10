Тренер рассказала о направлении Аква Комбат

Инструктор по спорту рассказала, что такое Аква Комбат

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Совмещение разных видов спорта приводит к рождению нового, уникального направления. Таким образом появился и Аква Комбат. В переводе это означает "бой на воде".

Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Методист по направлению аквафитнес Ирина Омарова, слова которой приводит портал "Чемпионат" уверяет, что Аква Комбат — хорошее разнообразие занятий в бассейне. Это формат аквафитнеса с более высокой интенсивностью и с использованием элементов различных техник единоборств.

Занятия проводят со специальным оборудованием — накладками-манжетами на руки, которые нужны для увеличения сопротивления в воде.

Основная направленность Аква Комбата — прокачка общей, скоростной и силовой выносливости, развитие и укрепление мышц плечевого пояса и кора. Интенсивность тренировки позволяет сжечь больше калорий, чем при аналогичных движениях вне воды.