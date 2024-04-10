Победитель юниорских чемпионатов мира по велотреку Павел Ростов завершил карьеру спортсмена

Спортсмен Ростов завершил свою карьеру

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Владимир Хозов, который является тренером по велоспорту на треке, рассказал, что Павел Ростов принял решение завершить карьеру в спорте.

Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Известно, что Ростов дважды получал золотую медаль за победу в юниорских чемпионатах мира по велотреку.

Хозов поделился, что Ростов решил уйти из спорта, так как недавно стал отцом. Спортсмену не хватает тех сумм, которые он получает в велоспорте, чтобы содержать семью в достатке.

Напомним вам, что Ростову 25 лет. Юниорские чемпионаты он выигрывал в 2016 и 2017 годах, когда состоял в сборной России по велоспорту на треке.