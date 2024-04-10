World Athletics станет выплачивать призовые спортсменам, которые победят на Олимпиаде

World Athletics будет выплачивать призовые за победу на Олимпиаде

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Пресс-служба World Athletics оповестила, что она станет первой федерацией, которая приняла решение платить премиальные деньги атлетам, одержавшим победу на соревнованиях Олимпиады.

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Спортсмены, выигравшие соревнования в Париже, будут получать 50 тысяч долларов. А уже во время Игр 2028 года деньги будут выплачивать и тем атлетам, которые завоюют любую медаль (бронза, серебро, золото). Известно, что МОК выделил общий призовой фонд на эти цели в размере 2,4 миллиона долларов из своих доходов.

World Athletics официально станет первой, кто принял решение таким образом награждать победителей Олимпиад.