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Испанский теннисист был дисквалифицирован до 2039 года за то, что он участвовал в договорных турнирах

Теннисиста Кортеса дисквалифицировали за участие в договорных матчах

0:56
Спорт

Стало известно, что ITIA решили дисквалифицировать теннисиста из Испании Аарона Кортеса за игру в договорных матчах. Его отстранение будет длиться 15 лет до 2039 года.

Теннисиста Кортеса дисквалифицировали за участие в договорных матчах
Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В сообщении ITIA сказано, что спортсмен Кортес подтасовывал результаты состязаний, получал деньги за изменение результатов матчей, не сообщал о том, что совершается коррупция, делал ставки на теннисные матчи и сам подкупал официальные лица турниров, чтобы ему предоставляли уайлд-кард.

Известно, что во время следствия Кортес оказывал сотрудничество, за что ему снизили срок. Он сам признался, что нарушил 35 антикоррупционных программ в период с 2016 до 2018 года.

Напомним вам, что испанский теннисист в 2017 году имел рекордное в своей карьере мировой рейтинг — 955 баллов.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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