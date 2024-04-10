Российская всадница Елизавета Орехова приняла решение сменить спортивное гражданство на нидерландское

Всадница Орехова сменила спортивное гражданство на нидерландское

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

В материалах FEI сказано, что всадница из РФ Елизавета Орехова собирается переменить свое спортивное гражданство на нидерландское.

Фото: commons.wikimedia.org by Mirus Luna is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Орехова еще 10 лет назад переехала жить в Нидерланды. И всё это время, с 2014 года, она не поучаствовала ни в одном российском соревновании, о чем свидетельствуют данные FEI. А до осени 2019 года состязалась только на турнирах в западных странах и в Южной Европе.

Как известно, с февраля 2022 года спортсменам из России было запрещено принимать участие в соревнованиях, которые организуются FEI, из-за санкций, которые были наложены федерацией.

Известно также, что выступать за другие страны решили Марьям Гурцкая (теперь за Грузию) и Ирина Захрабекова (теперь за Азербайджан).