Российская всадница Елизавета Орехова приняла решение сменить спортивное гражданство на нидерландское

В материалах FEI сказано, что всадница из РФ Елизавета Орехова собирается переменить свое спортивное гражданство на нидерландское.
Орехова еще 10 лет назад переехала жить в Нидерланды. И всё это время, с 2014 года, она не поучаствовала ни в одном российском соревновании, о чем свидетельствуют данные FEI. А до осени 2019 года состязалась только на турнирах в западных странах и в Южной Европе.
Как известно, с февраля 2022 года спортсменам из России было запрещено принимать участие в соревнованиях, которые организуются FEI, из-за санкций, которые были наложены федерацией.
Известно также, что выступать за другие страны решили Марьям Гурцкая (теперь за Грузию) и Ирина Захрабекова (теперь за Азербайджан).
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.