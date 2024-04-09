Зайцева сделала прогноз насчёт возможного выступления российских биатлонистов на Олимпиаде

Двукратная чемпионка ОИ Зайцева уверена в прекрасных перспективах российских биатлонистов на Играх в случае допуска

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила своё мнение относительно возможных перспектив биатлонистов на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Фото: Selbst fotografiert by Steffen Prößdorf is licensed under Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international

Биатлонистка подчеркнула, что при условии решения всех проблем и допуска спортсменов из России и Белоруссии, перспективы для них будут очень хорошие. Зайцева выразила уверенность в том, что российские атлеты смогут достигнуть отличных результатов на Олимпиаде и заявить о себе.

"Если к тому времени все разрешится и нас допустят, то перспективы самые прекрасные и хорошие. Ребята будут выступать на Олимпийских играх и показывать хорошие результаты", — сказала Зайцева, которую цитирует Metaratings.ru.

В декабре 2023 года Международный Олимпийский комитет объявил, что спортсмены из России и Беларуси будут допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года под индивидуальным нейтральным статусом, при соблюдении определенных критериев. Однако российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады и их имена не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Все участники надеются на успешное выступление и достижение высоких результатов.