Трусова отреагировала на вопрос о своих планах на следующий соревновательный сезон

На данный момент неизвестно, будет ли 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова выступать в следующем сезоне, после того как завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года.
Спортсменка отказалась отвечать на вопросы о своих планах на будущее и пока не объявляла официально о завершении своей карьеры в катании.
"Спасибо, на такие вопросы не отвечаю", — сказала Трусова в ответ на вопрос издания "Чемпионат".
Александра Трусова имеет впечатляющие достижения в своей карьере, включая золото на Чемпионате России 2022 года, две золотые медали на юниорских Чемпионатах мира (2018, 2019) и бронзу на Чемпионате мира 2021 года. Последним известным ее выступлением был пятый этап Гран-при России в ноябре 2022 года, где она заняла второе место.
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