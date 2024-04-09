Игрокам пяти украинских футбольных клубов не грозит мобилизация

Минспорта Украины освободило от мобилизации футболистов пяти клубов страны

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игроки и работники украинских футбольных клубов — киевского "Динамо", "Шахтёра", "Днепра-1", "Оболони" и "Кривбасса" не будут мобилизованы. Информацию о этом предоставил сайт "Страна.ua", ссылаясь на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сейчас "Шахтёр" (клуб, занимающий 1-е место и имеющий 49 очков в 21 игре), "Кривбасс" (находящийся на 2-й строке, с 47 очками, набранными в 23 играх), "Динамо" (на третьей позиции, имеющий 45 очков за 21 игру) и "Днепр-1" (расположившийся на 4 месте, с 43 очками за 23 игры в активе) занимают четыре лидирующих места турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу.

"Оболонь" занимает 14-й строку, имея в своём активе 18 очков после 22 сыгранных матчей. Этот клуб находится в области стыковых матчей и вынужден бороться за право сохранить своё место в украинской Премьер-лиге.

Нынешний сезон УПЛ запланирован на период с 28 июля 2023 года по 25 мая 2024 года.