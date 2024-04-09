Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали самые продаваемые подержанные автомобили в РФ
Подкормка растений яичной скорлупой
Адвокат Жорин высказался об атаках на российских звёзд
Диетолог Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день
Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс
Минспорта Украины освободило от мобилизации футболистов пяти клубов страны
Врач Раченкова: паводок привел к ухудшению воды, что вызвало вспышку инфекции в Орске
Стало известно, почему коты пристают в самые неподходящие моменты
Ученые обнаружили, что мозг во время сна "парализует" движения тела
Губерниев объяснил, почему Олимпиаду-2024 нельзя бойкотировать

Комментатор Губерниев уверен, что со стороны России бойкота ОИ-2024 нет и "быть не может"

1:38
Спорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, что не рекомендует бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже 2024 и предложил снять второй сезон сериала "Игры", который посвящен Олимпиаде-1980, которую бойкотировали спортсмены из 65 стран.

Комментатор Губерниев уверен, что со стороны России бойкота ОИ-2024 нет и "быть не может"
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Губерниев поддержал идею снять продолжение сериала про Игры-1984 в Лос-Анджелесе, которые, в свою очередь, бойкотировали спортсмены СССР.

Губерниев выразил свое уважение к мнению федераций, которые решили не посылать своих спортсменов на Игры в Париже. Комментатор заявил, что он будет болеть за тех спортсменов, которые всё же поедут на Игры, пишет Газета.Ru.

Он также прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о том, что Олимпиада в Париже является не первым случаем, когда многие российские спортсмены не могут принять участие в Играх.

"Сейчас со стороны Российской Федерации бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может. Бойкот был в 1984 году: тогда дедушки из Политбюро решили нашу команду не посылать на Игры в Лос-Анджелес под абсолютно надуманным предлогом. И тем самым, кто бы что ни говорил, сломали спортивные судьбы десяткам и десяткам людей", — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев также выразил интерес к просмотру сериала "Игры" и оценить, как там показаны события Олимпиады-1980. Он считает, что следующим шагом должна быть съемка продолжения про события 84-го года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс
Минспорта Украины освободило от мобилизации футболистов пяти клубов страны
Врач Раченкова: паводок привел к ухудшению воды, что вызвало вспышку инфекции в Орске
Стало известно, почему коты пристают в самые неподходящие моменты
Ученые обнаружили, что мозг во время сна "парализует" движения тела
Клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком: простой рецепт
Экономист Беляев: ключевую ставку раньше лета не снизят
"Росгосстрах": минимум один калининградский ТЦ застрахован от теракта
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки
На глубине 700 км под поверхностью Земли обнаружен гигантский океан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников