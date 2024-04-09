Губерниев объяснил, почему Олимпиаду-2024 нельзя бойкотировать

Комментатор Губерниев уверен, что со стороны России бойкота ОИ-2024 нет и "быть не может"

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, что не рекомендует бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже 2024 и предложил снять второй сезон сериала "Игры", который посвящен Олимпиаде-1980, которую бойкотировали спортсмены из 65 стран.

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Губерниев поддержал идею снять продолжение сериала про Игры-1984 в Лос-Анджелесе, которые, в свою очередь, бойкотировали спортсмены СССР.

Губерниев выразил свое уважение к мнению федераций, которые решили не посылать своих спортсменов на Игры в Париже. Комментатор заявил, что он будет болеть за тех спортсменов, которые всё же поедут на Игры, пишет Газета.Ru.

Он также прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о том, что Олимпиада в Париже является не первым случаем, когда многие российские спортсмены не могут принять участие в Играх.

"Сейчас со стороны Российской Федерации бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может. Бойкот был в 1984 году: тогда дедушки из Политбюро решили нашу команду не посылать на Игры в Лос-Анджелес под абсолютно надуманным предлогом. И тем самым, кто бы что ни говорил, сломали спортивные судьбы десяткам и десяткам людей", — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев также выразил интерес к просмотру сериала "Игры" и оценить, как там показаны события Олимпиады-1980. Он считает, что следующим шагом должна быть съемка продолжения про события 84-го года.