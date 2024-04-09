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Сергей Бородавко не поддерживает идею Международной федерации лыжного спорта об отказе от фторсодержащих мазей

Бородавко назвал "бредовой" идею FIS отказаться от фторсодержащих мазей

0:55
Спорт

Сергей Бородавко, который является старшим тренером российской сборной по гонкам на лыжах, прокомментировал отказ FIS от фторсодержащих мазей для подготовки лыж.

Бородавко назвал "бредовой" идею FIS отказаться от фторсодержащих мазей
Фото: Self-photographed by Sandro Halank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как известно, FIS издал правило, согласно которому запрещено использовать парафины, в которых содержится фтор, в сезоне 2023 — 2024.

Бородавко считает эту идею "бредовой". Он не желает, чтобы отказались от таких мазей на соревнованиях в России, так как не принесет ничего хорошего. Тренер сказал, что понимает логику FIS, ведь они действуют согласно "зеленой" программе, в которую и попали парафины с фтором. Но при этом, по словам Бородавко, сама организация же и зачеркивает программу, если она идет вразрез с их желаниями. Тренер сборной России подчеркнул, что фтор не вреден, следовательно, нет необходима в отказе от него, ссылаясь на защиту окружающей среды.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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