Сергей Бородавко не поддерживает идею Международной федерации лыжного спорта об отказе от фторсодержащих мазей

Бородавко назвал "бредовой" идею FIS отказаться от фторсодержащих мазей

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Сергей Бородавко, который является старшим тренером российской сборной по гонкам на лыжах, прокомментировал отказ FIS от фторсодержащих мазей для подготовки лыж.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как известно, FIS издал правило, согласно которому запрещено использовать парафины, в которых содержится фтор, в сезоне 2023 — 2024.

Бородавко считает эту идею "бредовой". Он не желает, чтобы отказались от таких мазей на соревнованиях в России, так как не принесет ничего хорошего. Тренер сказал, что понимает логику FIS, ведь они действуют согласно "зеленой" программе, в которую и попали парафины с фтором. Но при этом, по словам Бородавко, сама организация же и зачеркивает программу, если она идет вразрез с их желаниями. Тренер сборной России подчеркнул, что фтор не вреден, следовательно, нет необходима в отказе от него, ссылаясь на защиту окружающей среды.