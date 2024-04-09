Де Вос назначен новым главой Ассоциации летних олимпийских международных федераций

Инграм де Вос, который был главой Международной федерации конного спорта, назначен на должность лидера ASOIF. Выборы проходили 9 апреля на собрании ассоциации.
Известно, что только де Вос считался претендентом на это назначение. Новый пост он займет в начале 2025 года и будет числиться на должности до конца 2028 года.
Напомним, что ранее президентом ASOIF был Франческо Риччи-Битта из Италии. Он числился на этом посту с 2013 года.
ASOIF была учреждена в 1983 года. В ее состав входят 31 международная спортивная федерация.
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