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Де Вос назначен новым главой Ассоциации летних олимпийских международных федераций

Ингмар де Вос стал новым главой ASOIF

0:42
Спорт

Инграм де Вос, который был главой Международной федерации конного спорта, назначен на должность лидера ASOIF. Выборы проходили 9 апреля на собрании ассоциации.

Ингмар де Вос стал новым главой ASOIF
Фото: en.wikipedia.org by FEI/Richard Juilliart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Известно, что только де Вос считался претендентом на это назначение. Новый пост он займет в начале 2025 года и будет числиться на должности до конца 2028 года.

Напомним, что ранее президентом ASOIF был Франческо Риччи-Битта из Италии. Он числился на этом посту с 2013 года.

ASOIF была учреждена в 1983 года. В ее состав входят 31 международная спортивная федерация.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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