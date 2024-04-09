Де Вос назначен новым главой Ассоциации летних олимпийских международных федераций

Ингмар де Вос стал новым главой ASOIF

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инграм де Вос, который был главой Международной федерации конного спорта, назначен на должность лидера ASOIF. Выборы проходили 9 апреля на собрании ассоциации.

Фото: en.wikipedia.org by FEI/Richard Juilliart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Известно, что только де Вос считался претендентом на это назначение. Новый пост он займет в начале 2025 года и будет числиться на должности до конца 2028 года.

Напомним, что ранее президентом ASOIF был Франческо Риччи-Битта из Италии. Он числился на этом посту с 2013 года.

ASOIF была учреждена в 1983 года. В ее состав входят 31 международная спортивная федерация.