Атлет рассказал, какой идеальный вес для бегуна

Избыточная масса тела, особенно в области живота, не только приводит к нарушению техники бега, но и делает его опасным для здоровья. Увеличивается ударная нагрузка, страдают сердце и суставы, формируется неправильный стереотип движения, он приводит к повышенному износу всех систем организма и усиливает уже существующи нарушения.
По словам Чемпиона России по лёгкой атлетике Александра Мироненко, которые приводит портал "Чемпионат", чтобы бегать правильно, сначала необходимо избавиться от лишнего веса.
Есть много формул расчёта "идеального веса бегуна", вот одна из них: для мужчин — 50 килограмм на первые 152 сантиметра роста, далее + 2,45 килограмм на каждые 2,54 сантиметра. Для женщин — 45 килограмм на первые 152,4 сантиметра роста, далее +2,3 килограмм на каждые 2,54 сантиметра.
После того, как рассчитаете, полученный вес снижается для разных категорий. Спринт — на 2,5 процента. Средневики — на 12 процентов, а бегун на длинные дистанции — на 15 процентов.
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