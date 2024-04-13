Атлет рассказал, какой идеальный вес для бегуна

Спортсмен Мироненко назвал идеальный вес для бегуна

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Избыточная масса тела, особенно в области живота, не только приводит к нарушению техники бега, но и делает его опасным для здоровья. Увеличивается ударная нагрузка, страдают сердце и суставы, формируется неправильный стереотип движения, он приводит к повышенному износу всех систем организма и усиливает уже существующи нарушения.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам Чемпиона России по лёгкой атлетике Александра Мироненко, которые приводит портал "Чемпионат", чтобы бегать правильно, сначала необходимо избавиться от лишнего веса.

Есть много формул расчёта "идеального веса бегуна", вот одна из них: для мужчин — 50 килограмм на первые 152 сантиметра роста, далее + 2,45 килограмм на каждые 2,54 сантиметра. Для женщин — 45 килограмм на первые 152,4 сантиметра роста, далее +2,3 килограмм на каждые 2,54 сантиметра.

После того, как рассчитаете, полученный вес снижается для разных категорий. Спринт — на 2,5 процента. Средневики — на 12 процентов, а бегун на длинные дистанции — на 15 процентов.