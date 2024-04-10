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Инструктор по йоге рассказала, как быстро и безопасно сесть в позу лотоса

2:06
Спорт

Инструктор по хатха-йоге Валерия Молокова рассказала, как быстро и безопасно сесть в позу лотоса. Она считается самой известной из асан.

Инструктор по йоге рассказала, как быстро и безопасно сесть в позу лотоса
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта поза на первый взгляд кажется довольно простой, однако выполнить сразу ее будет непросто. По словам Молоковой, поза лотоса или падмасана — это одна из классических медитативных асан в йоге, в которой тело неподвижно и устойчиво за счёт прочно зафиксированного положения ног.

"Падмасана с санскрита переводится как "цветок лотоса". Это олицетворение чистоты, духовности, мудрости и просветления", — цитирует портал "Чемпионат" инструктора по йоге.

Правильно исполненная поза "Лотос" несёт в себе положительный энергетический заряд. Она делает тело устойчивым, освобождает разум от мыслей и располагает к медитации.

Научиться так сидеть помогут упражнения на растяжку. Например, поза треугольника — Триконасана. Она помогает укрепить мышцы ног, колени, увеличивает подвижность таза и раскрывает грудную клетку.

Чтобы сесть в эту позу нужно: широко расставит ноги, а руки поднять в стороны, развернув ладони к полу. Правая стопа обращена в сторону, левая — вперёд под углом 45 градусов. Удерживая спину прямо, необходимо наклонить корпус вправо так, чтобы не было дискомфорта. Правую руку при этом можно упереть в пол у внешнего края стопы или положить на подъём ноги. Левую руку тяните вверх, взгляд направьте на ладонь.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд. Повторите асану в левую сторону.

Также полезна при подготовке к позе лотоса будет поза голубя или "Адхо мукха капотасана". Для ее выполнения сядьте на пол, правую ногу согните и уложите перед собой. Таз разверните вовнутрь. Левую ногу вытяните назад. Спину при этом нужно держать прямо, а макушку тянуть вверх. Руки стоит тоже вытянуть вверх, а корпус плавно опустить вперёд, ложась животом на согнутую спереди ногу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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