Чемпион России по лёгкой атлетике рассказал, почему трудно даются тренировки после работы

Атлет объяснил, почему трудно даются тренировки после рабочего дня

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпион России по лёгкой атлетике Александр Мироненко объяснил, как заставить себя заниматься спортом после рабочего дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В это врем может чувствоваться сильная усталость и отсутствие мотивации к тренировкам. Так случается из-за стресса на работе, монотонной деятельности, нахождением длительное время в одной позе, негативными эмоциями и другого.

"На тренировочные результаты сильно влияет утомление", — цитирует Мироненко портал "Чемпионат".

Чтобы к концу рабочего дня оставались силы на занятия спортом, важен качественный сон 7-8 часов; качественная пищевая корзина с учётом сбалансированности калорий, белков, жиров и углеводов; соблюдение питьевого режима — 0,33 мл на килограмм массы тела.

Кроме того, как утверждает атлет, каждые 30-45 минут нужно делать небольшие прогулки, "производственную" гимнастику", а не сидеть долго на одном месте. В обеденное время рекомендуется сделать дыхательные упражнения, медитацию.

Также спортсмен посоветовал составить план тренировок и строго следовать ему. Это сформирует привычку, и через три-четыре недели регулярных тренировок желание идти в зал будет появляться автоматически. Желание тренироваться может зависеть от "ваших ритмов". Например, если вы "жаворонок", тренировки в первой половине дня — для вас идеальный выбор. Для "сов" вечернее время будет более комфортным.