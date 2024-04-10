Профессиональный спортсмен объяснил, почему тренироваться стоит в одно и то же время

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Постоянный участник российских и зарубежных стартов по трейлранингу Виктор Саветников назвал причины, почему тренироваться нужно в одно и то же время.

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Он рекомендует такой график как опытным спортсменам, так и новичкам.

Зачастую люди занимаются спортом тогда, когда бывает свободное время. Однако специалисты считают, что полезно тренироваться систематически.

"Многие из тех, кто начал заниматься спортом, сталкиваются с тем, что тренировки бывают то утром, то вечером. Конечно, эффект всё равно будет, но не такой, как когда упражнения проходят по чёткому расписанию", — цитирует Саветникова портал "Чемпионат".

Дело в том, что постоянство — залог того, что спорт плотно войдёт в жизнь. Это означает, не придётся заставлять себя посещать зал и бороться с желанием не пойти на тренировку.

По словам спортсмена, несмотря на то, что продолжительный ритм тренировок способен "перенастроить" тело на удобный график, лучше исходить из физиологических особенностей вашего организма.

Силовые тренировки Саветников советует проводить во второй половине дня — между 15:00 и 20:00. В это время организм наиболее подготовлен к усиленной нагрузке. Кардио же стоит делать утром, до 10:00, или вечером, но сразу после основного занятия.

Также спортсмен порекомендовал не в коем случае не заниматься после 22:00, так как в это время организм начинает подготовку ко сну. Вырабатываются соответствующие гормоны, успокаивается нервная система, замедляются метаболизм и пищеварение.