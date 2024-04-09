Англия поддержала выступление россиян на Олимпийских играх в Париже

Британия поддержала выступление атлетов из России на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю написал письма первым лицам Международного олимпийского комитета Томасу Баху и Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу.
В них правительство Англии сообщило, что одобрило решение МОК на счет участия российских спортсменов в нейтральном статусе, пишут РИА "Новости", ссылаясь на The Times.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.