Англия поддержала выступление россиян на Олимпийских играх в Париже

Участие российских атлетов в Олимпиаде пддержали Великобританцы

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Британия поддержала выступление атлетов из России на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю написал письма первым лицам Международного олимпийского комитета Томасу Баху и Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу.

В них правительство Англии сообщило, что одобрило решение МОК на счет участия российских спортсменов в нейтральном статусе, пишут РИА "Новости", ссылаясь на The Times.