Райан Сенхаджи рассказал, что начал изучать русский язык после перехода в футбольный клуб "Факел"

Футболист Сенхаджи начал изучать русский язык после перехода в "Факел"

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Райан Сенхаджи, алжирский футболист, поделился, что, перейдя в российский клуб "Факел" в Воронеже, стал учить русский язык.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Напомним, что за "Факел" Сенхаджи стал играть с начала этого года.

Сенхаджи перешел в "Факел" в январе 2024 года. Футболист рассказал, что переход в воронежскую команду для него является большим шагом в карьере. У него была возможность перейти в клуб второго дивизиона во Франции, но премьер-лига России намного лучше, поэтому этот шанс он не стал упускать. Также алжирец поделился, что он хорошо адаптируется в новой стране, команде. Его товарищи помогают ему набрать форму. Поэтому он выразил надежду, что его адаптация завершится уже к концу этого сезона.

Сенхаджи рассказал, что сейчас пробует учить русский язык. Он планирует пройти пару курсов по его изучению. Футболист поделился, что уже знает не только "плохие слова", но и несколько хороших. Он сказал, что некоторые игроки из команды не знают английский язык, поэтому это для него стимул еще лучше изучать русский. Чтобы говорить с ними.