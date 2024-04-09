Райан Сенхаджи рассказал, что начал изучать русский язык после перехода в футбольный клуб "Факел"

Райан Сенхаджи, алжирский футболист, поделился, что, перейдя в российский клуб "Факел" в Воронеже, стал учить русский язык.
Напомним, что за "Факел" Сенхаджи стал играть с начала этого года.
Сенхаджи перешел в "Факел" в январе 2024 года. Футболист рассказал, что переход в воронежскую команду для него является большим шагом в карьере. У него была возможность перейти в клуб второго дивизиона во Франции, но премьер-лига России намного лучше, поэтому этот шанс он не стал упускать. Также алжирец поделился, что он хорошо адаптируется в новой стране, команде. Его товарищи помогают ему набрать форму. Поэтому он выразил надежду, что его адаптация завершится уже к концу этого сезона.
Сенхаджи рассказал, что сейчас пробует учить русский язык. Он планирует пройти пару курсов по его изучению. Футболист поделился, что уже знает не только "плохие слова", но и несколько хороших. Он сказал, что некоторые игроки из команды не знают английский язык, поэтому это для него стимул еще лучше изучать русский. Чтобы говорить с ними.
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