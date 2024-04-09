"Убить их всех". ИГ* угрожает провести теракт на одном из первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Marca: ИГ* угрожает терактом на матче Лиги чемпионов

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Исламское государство"* заявило о намерении организовать теракт на одном из первых матчей ¼ финала Лиги чемпионов, сообщают испанские издания Marca и Diario AS.

Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным СМИ, террористы ИГИЛ* опубликовали изображение с вооружённым человеком и названиями четырёх стадионов, на которых на этой неделе запланированы матчи. Фото сопровождается надписью "Убить их всех".

Во вторник в Лиге чемпионов должны состояться игры между "Реалом" с "Манчестер Сити", а также "Арсенала" с "Баварией". На завтра в расписании — матчи "Атлетико" с дортмундской "Боруссией" и ПСЖ с "Барселоной".

Ранее украинцам запретили пожимать руки российским спортсменам во время Олимпиады в Париже.

* Запрещенная в России террористическая организация.