"Убить их всех". ИГ* угрожает провести теракт на одном из первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

"Исламское государство"* заявило о намерении организовать теракт на одном из первых матчей ¼ финала Лиги чемпионов, сообщают испанские издания Marca и Diario AS.
По данным СМИ, террористы ИГИЛ* опубликовали изображение с вооружённым человеком и названиями четырёх стадионов, на которых на этой неделе запланированы матчи. Фото сопровождается надписью "Убить их всех".
Во вторник в Лиге чемпионов должны состояться игры между "Реалом" с "Манчестер Сити", а также "Арсенала" с "Баварией". На завтра в расписании — матчи "Атлетико" с дортмундской "Боруссией" и ПСЖ с "Барселоной".
Ранее украинцам запретили пожимать руки российским спортсменам во время Олимпиады в Париже.
* Запрещенная в России террористическая организация.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.