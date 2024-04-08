Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже

На Олимпийских играх в Париже украинцам будет запрещено пожимать руки россиянам

На Олимпийских играх в Париже украинцам запретят пожимать руки россиянам.

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Также будет запрещено делать общие фотографии.

Такие правила придумал Национальный олимпийский комитет Украины. Организация разрабатывает протокол поведения для спортсменов, которые будут выступать на ОИ-2024.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинским спортсменам не будет разрешено поздравлять атлетов из РФ.

"Конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку", — пишет ТАСС со ссылкой на слова Гутцайта.

Напомним, что спортсменов из РФ и Белоруссии допустили к Олимпиаде в Париже, которая пройдет летом, в качестве нейтральных спортсменов.