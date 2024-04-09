Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на вторник четвертой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Вторник

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Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц.

Фото: Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

День 23. Высокая планка с вращением.

Встаньте на пол на колени. Руками упритесь в пол, чтобы они располагались под плечами.

Теперь выпрямите ноги, встав в положении планки на вытянутых руках. Напрягите ягодицы и кор, чтобы добиться большего эффекта для всего тела от упражнения. Не забудьте следить за тем, чтобы ваше тело образовывало прямую линию.

Опираясь на левую ногу, потянитесь правым коленом к запястью противоположной руки (левой). Ненадолго задержитесь в этом положении. Затем верните правую ногу на место, упирайтесь ею и переместите левое коленок к запястью правой руки. Таким образом вы сделаете 1 повторение.

Выполните упражнение 15 раз.