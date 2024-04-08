Стало известно, почему был досрочно завершён чемпионат мира по сексу в Испании

В связи с простудой и слабостью, которые охватили нескольких участников, организаторы чемпионата мира по сексу в Испании приняли решение досрочно завершить соревнования.
Информация о завершении турнира была опубликована на странице организаторов в социальной сети "Х".
Стало известно, что итальянец по имени Капитано Эрик стал чемпионом мира среди мужчин, а среди женщин победительницей стала шведская участница Науси Лав.
В связи с травмой ноги британский участник состязаний Маркус Лондон был вынужден сняться с соревнований, но присоединился к судейской коллегии турнира.
Дополнительно, организатор чемпионата и президент Шведской федерации секса Драган Братич сообщил о дисквалификации нескольких участников за нарушение правил соревнования, включая использование алкоголя и марихуаны во время проведения турнира. В результате этого организаторам пришлось раньше огласить победителей, чем планировалось изначально.
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