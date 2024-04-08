Стало известно, почему был досрочно завершён чемпионат мира по сексу в Испании

Организаторы досрочно завершили в Испании чемпионат мира по сексу

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

В связи с простудой и слабостью, которые охватили нескольких участников, организаторы чемпионата мира по сексу в Испании приняли решение досрочно завершить соревнования.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Информация о завершении турнира была опубликована на странице организаторов в социальной сети "Х".

Стало известно, что итальянец по имени Капитано Эрик стал чемпионом мира среди мужчин, а среди женщин победительницей стала шведская участница Науси Лав.

В связи с травмой ноги британский участник состязаний Маркус Лондон был вынужден сняться с соревнований, но присоединился к судейской коллегии турнира.

Дополнительно, организатор чемпионата и президент Шведской федерации секса Драган Братич сообщил о дисквалификации нескольких участников за нарушение правил соревнования, включая использование алкоголя и марихуаны во время проведения турнира. В результате этого организаторам пришлось раньше огласить победителей, чем планировалось изначально.