Татьяна Кириенко заявила, что российские боксеры будут выступать с символикой страны на чемпионате Европы

Татьяна Кириенко, которая занимает пост генерального секретаря Федерации бокса России, сообщила, что сборная РФ будет выступать с Российским флагом и гимном на европейском чемпионате по боксу.
Соревнования будут проходить с 15 по 29 апреля в городе Белград.
Кириенко рассказала, что разрешение на выступление российских спортсменов с национальной символикой дала Международная ассоциация бокса.
Международная федерация бокса не стала следовать поручениям МОК о том, чтобы лишить россиян и белорусов их государственной символики из-за конфликта на Украине. В соревнованиях федерации представители обеих стран смогут участвовать без ограничений. Из-за этого федерации бокса Америки, Британии, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин приняли решение покинуть IBA и создать новую международную организацию.
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