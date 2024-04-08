Тарпищев напомнил, что российским теннисистам перед Играми-2021 выдвигались такие же условия, как и на ОИ-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев утверждает, что условия участия российских теннисистов в Олимпиаде в Париже не изменились по сравнению с 2021 годом, когда проходили Игры в Токио.
Он подчеркнул, что теннисисты всегда были над политическими разногласиями и всегда делали свою работу.
"Можно по-всякому рассуждать об отсутствии флага и гимна, но почему сейчас об этом так заговорили, ведь на таких же условиях, какие выдвигаются сейчас, мы выступали в Токио. Они не улучшились и не ухудшились. Я не понимаю вопроса", — отметил Тарпищев в беседе с ТАСС.
Российские теннисисты на международных стартах уже давно действуют в ранее утверждённых рамках, добавил глава ФТР.
Ранее глава ФТР также отметил, что называть теннисистов "иноагентами" — глупость.
На Олимпиаде в Токио российские теннисисты взяли три олимпийские награды: Карен Хачанов - серебро, Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова - золото, Аслан Карацев и Елена Веснина - серебро. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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