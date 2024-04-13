Тренер назвал упражнения, которые помогут избавиться от шишки на большом пальце ноги

Фитнес-тренер назвал упражнения, которые помогут убрать шишку на большом пальце ноги

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что нужно делать, если на большом пальце ноги появилась шишка.

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По его словам, которые приводит портал "Чемпионат", вальгусная деформация стопы или "Халюс Вальгус" — это деформация с отклонением первого пальца стопы в наружную сторону. Из-за этого на нём может появиться костная "шишка".

"Первый палец начинает отклоняться кнаружи, иногда изменяя позицию остальных пальцев. Со временем это приводит к тому, что сустав начинает выпирать, увеличивается в размерах и болезненно воспаляется", — объяснил Ходырев.

Большинство травм стоп происходит из-за того, что они слабые и находятся в неправильном положении. Одни травмы заметные и проявляются сразу в виде отёков, покраснений и острой боли. Другие же практически незаметны и накапливаются годами.

При вальгусной стопе будут полезны упражнения: хождение на пальцах ног и на пятках по 15-30 секунд; сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя по 30-45 секунд на каждую ногу; наклоны вперед на прямых ногах с касанием руками пола от 10 до 20 повторений; 10 приседаний на полную стопу без отрыва пяток от пола.

Также можно ходить по черенку швабры или лопаты. Делайте по 10-20 коротких шагов на каждую ногу.