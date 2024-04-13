Тренер рассказал, как лучше заниматься спортом при варикозных заболеваниях

Фитнес-инструктор Егор Ходырев рассказал, как лучше заниматься спортом при варикозе.
Напомним, что варикоз — заболевание, которое сопровождается расширением вен ног, нарушением кровотока и работы клапанов. Этим заболеванием чаще страдают женщины.
По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", более эффективные упражнения при варикозе вен нижних конечностей те, что активно участвуют в развитии мышц ног. Хорошо подойдут активная ходьба, лёгкий бег и силовые упражнения. Например, сгибание и разгибание ног лёжа на спине; жим ногами вверх; перекаты с пятки на носок; сгибание и разгибание голени в положении ногами вверх.
Важно, что по результатам УЗИ можно узнать о наличии хронической венозной недостаточности, наличии или склонности к тромбообразованию и изменениях в стенках вен. Это может являться противопоказанием к тренировкам. Сами же упражнения разрешены при варикозной болезни.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.