Тренер рассказал, как лучше заниматься спортом при варикозных заболеваниях

Фитнес-инструктор Егор Ходырев объяснил, как тренироваться при варикозе

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-инструктор Егор Ходырев рассказал, как лучше заниматься спортом при варикозе.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Напомним, что варикоз — заболевание, которое сопровождается расширением вен ног, нарушением кровотока и работы клапанов. Этим заболеванием чаще страдают женщины.

По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", более эффективные упражнения при варикозе вен нижних конечностей те, что активно участвуют в развитии мышц ног. Хорошо подойдут активная ходьба, лёгкий бег и силовые упражнения. Например, сгибание и разгибание ног лёжа на спине; жим ногами вверх; перекаты с пятки на носок; сгибание и разгибание голени в положении ногами вверх.

Важно, что по результатам УЗИ можно узнать о наличии хронической венозной недостаточности, наличии или склонности к тромбообразованию и изменениях в стенках вен. Это может являться противопоказанием к тренировкам. Сами же упражнения разрешены при варикозной болезни.