Тренер Егор Ходырев рассказал, какое упражнение поможет накачать три мышцы одновременно

Тренер рассказал о пользе жима гантелей лежа

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев объяснил, в чем польза жима гантелей от груди лежа.

Фото: 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Жим гантелей — это базовое упражнение для прокачки верхней части тела. Оно позволяет развить грудные мышцы, трицепсы и переднюю дельтовидную мышцу", — рассказал Ходырев.

Портал "Чемпионат" со ссылкой на тренера сообщает, что жим гантелей отличается от жима штанги тем, что в большей степени задействует стабилизирующие мускулы. Кроме того, он позволяет развить мышцы симметрично.

Добавим, что спортсмены, которые хотят установить рекорды по жиму на соревнованиях по пауэрлифтингу все же предпочитают штангу.