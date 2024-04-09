Тренер Егор Ходырев рассказал, какое упражнение поможет накачать три мышцы одновременно

Фитнес-тренер Егор Ходырев объяснил, в чем польза жима гантелей от груди лежа.
"Жим гантелей — это базовое упражнение для прокачки верхней части тела. Оно позволяет развить грудные мышцы, трицепсы и переднюю дельтовидную мышцу", — рассказал Ходырев.
Портал "Чемпионат" со ссылкой на тренера сообщает, что жим гантелей отличается от жима штанги тем, что в большей степени задействует стабилизирующие мускулы. Кроме того, он позволяет развить мышцы симметрично.
Добавим, что спортсмены, которые хотят установить рекорды по жиму на соревнованиях по пауэрлифтингу все же предпочитают штангу.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.