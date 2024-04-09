Атлетка рассказала, как похудеть в домашних условиях

Член сборной команды России по лёгкой атлетике Валерия Андреева рассказала как в домашних условиях провести эффективную кардиотренировку для похудения.
По ее словам, регулярные физические нагрузки помогут не набрать вес или сбросить его. Кардио — один из самых эффективных методов для похудения, оно повышает скорость обмена веществ и помогает сжечь лишние калории.
Прежде чем начать такие тренировки, стоит проконсультироваться с врачом и тренером.
Портал "Чемпионат" со ссылкой на фитнес-инструктора пишет, что для умеренной нагрузки рекомендуется выделять около двух с половиной часов в неделю. Если уровень физнагрузки более высокий, то где-то около полутора часов. В неделю нужно тренироваться не менее трех раз.
Бег — самая популярная кардионагрузка. Если вам больше по душе занятия дома, можно попробовать бег на месте.
Прыжки со скакалкой — это мощная тренировка одновременно для сердечно-сосудистой системы, выносливости и мышц ног и рук.
Если вы будете заниматься регулярно, по словам тренера, вы улучшите координацию, ловкость и баланс.
Также популярны кардиотренажеры. Если у вас есть беговая дорожка, эллипс или велотренажёр — самое время возобновить кардиотренировки.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.