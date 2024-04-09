Атлетка рассказала, как похудеть в домашних условиях

Атлетка рассказала, как сбросить лишние килограммы в домашних условиях

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Член сборной команды России по лёгкой атлетике Валерия Андреева рассказала как в домашних условиях провести эффективную кардиотренировку для похудения.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

По ее словам, регулярные физические нагрузки помогут не набрать вес или сбросить его. Кардио — один из самых эффективных методов для похудения, оно повышает скорость обмена веществ и помогает сжечь лишние калории.

Прежде чем начать такие тренировки, стоит проконсультироваться с врачом и тренером.

Портал "Чемпионат" со ссылкой на фитнес-инструктора пишет, что для умеренной нагрузки рекомендуется выделять около двух с половиной часов в неделю. Если уровень физнагрузки более высокий, то где-то около полутора часов. В неделю нужно тренироваться не менее трех раз.

Бег — самая популярная кардионагрузка. Если вам больше по душе занятия дома, можно попробовать бег на месте.

Прыжки со скакалкой — это мощная тренировка одновременно для сердечно-сосудистой системы, выносливости и мышц ног и рук.

Если вы будете заниматься регулярно, по словам тренера, вы улучшите координацию, ловкость и баланс.

Также популярны кардиотренажеры. Если у вас есть беговая дорожка, эллипс или велотренажёр — самое время возобновить кардиотренировки.