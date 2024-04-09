Тренер рассказал, как отличить натурального "качка" от "химика"

Тренер объяснил, в чем отличие между натуральным атлетом и спортсменом "на препаратах"

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев объяснил, в чем отличие между натуральным атлетом и спортсменом, который принимает препараты для роста мышц.

Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Химиками" называют тех, кто использует в своих тренировках препараты, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством и Российской национальной антидопинговой организацией. Натуральный "качок" тренируется на собственных ресурсах организма без применения препаратов.

К химии относятся анаболико-андрогенные стероидные гормоны и другие гормональные препараты. С их помощью увеличивается мышечная масса, сила и выносливость.

По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", если человек быстро становится накаченным без сильного увеличения жировой прослойки, это может быть признаком "химика". При приёме стероидов синтез белка увеличивается, что позволяет быстрее и больше нарастить мышцы.

Также атлеты на "химии" часто отличаются огромными трапециевидными мышцами и мускулами шеи — трапеция буквально выпирает из-за шеи.

Еще у спортсменов на препаратах массивные и круглые дельтовидные мышцы. Иногда называют "3D-плечи".

Также у ненатуральных "качков" на теле сильно выделяются вены.