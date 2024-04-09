Теннисист Медведев заявил, что порой практически не сидит в соцсетях

Теннисист Медведев: "Стараюсь как можно меньше использовать социальные сети"

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Первая ракетка России, теннисист Даниил Медведев рассказал, что старается проводить в соцсетях как можно меньше времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об отношении к соцсетям теннисиста спросил журналист "СЭ".

"Я вырос в эпоху соцсетей. Когда мне было лет 10-12, соцсети начали набирать популярность. Поэтому в какой-то степени завишу от них и стараюсь их как можно меньше использовать, чтобы читать какие-то комментарии", — заявил спортсмен.

По его словам, причина этому — комментарии людей.

"Все, что люди пишут, может задевать. Так что стараюсь их использовать только в позитивном ключе", — добавил Даниил Медведев.

Он рассказал, что когда он проигрывает, не заходит в соцсети, чтобы не видеть плохих комментариев и сообщений.