Тренер Гацалов рассказал, что американский борец Снайдер хочет видеть Россию на Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил, что отстраненный от Олимпийских игр 2024 года в Париже Абдулрашид Садулаев дружит с американским борцом Кайлом Снайдером. По его словам, которые приводит "Матч ТВ", американец хочет выступления России на Олимпиаде в Париже.
"Пока России нет на играх, никакого удовлетворения от победы нет", — передал команде Кайл Снайдер.
Напомним, что он поддержал бойца Садулаева после отстранения от отбора к Олимпиаде. Он выразил надежду, что МОК изменит решение на счет спортсмена.
О недопуске Садулаева к лицензионному отборочному турниру на Игры 2024 года в Париже сообщили 4 апреля. Причиной этому стала поддержка спортсменом СВО. Кроме того, его отстранили из-за того, что он состоит в спортивном обществе "Динамо".
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