Тренер Гацалов рассказал, что американский борец Снайдер хочет видеть Россию на Олимпиаде в Париже

Хаджимурат Гацалов заявил, что американец Снайдер хочет выступления России на Олимпиаде

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил, что отстраненный от Олимпийских игр 2024 года в Париже Абдулрашид Садулаев дружит с американским борцом Кайлом Снайдером. По его словам, которые приводит "Матч ТВ", американец хочет выступления России на Олимпиаде в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Пока России нет на играх, никакого удовлетворения от победы нет", — передал команде Кайл Снайдер.

Напомним, что он поддержал бойца Садулаева после отстранения от отбора к Олимпиаде. Он выразил надежду, что МОК изменит решение на счет спортсмена.

О недопуске Садулаева к лицензионному отборочному турниру на Игры 2024 года в Париже сообщили 4 апреля. Причиной этому стала поддержка спортсменом СВО. Кроме того, его отстранили из-за того, что он состоит в спортивном обществе "Динамо".