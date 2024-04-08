Российская всадница приняла решение сменить свое спортивное гражданство на бельгийское

Слащева сменила российское спортивное гражданство на бельгийское

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ольга Слащева, которая представляла РФ на международных чемпионатах по верховой езде, решила сменить спортивное гражданство на бельгийское. Об этом сообщили в Международной федерации конного спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Miztreated is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как известно, Слащева не участвовала в российских состязаниях с 2016 года. До весны 2022 года она соревновалась на бельгийских и французских турнирах. Но была лишена этого с началом СВО, когда россиянам запретили соревноваться на международных состязаниях из-за санкций.

В Федерации конного спорта России прошло голосование. Было принято единогласное решение исключить Слащеву из ФКСР по ее заявлению, так как она сменила гражданство.