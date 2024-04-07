В Госдуме считают необходимым проведение совета насчёт участия россиян в ОИ-2024

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев выразил своё мнение относительно предложения провести тренерский совет для обсуждения участия спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже, которое было выдвинуто главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.
Свищев поддержал эту идею и отметил, что важно учесть мнение всех заинтересованных сторон, включая федерации и спортсменов. Он призвал создать конструктивный диалог и консолидировать общество по данному вопросу.
"Здесь важно провести не только тренерский совет, а также созвать Российский союз спортсменов, у нас его возглавляет Давид Мусульбес. Важно услышать спортивно-общественное мнение, федерации и спортсменов. Идея хорошая. Я лично поддерживаю такое предложение", — сказал Свищев, которого цитирует "Спорт-Экспресс".
Свищев также попросил пригласить представителей Российского союза спортсменов и спортсменов, которые были отобраны для участия в Олимпийских играх, чтобы услышать их мнение. В целом, он считает важным провести диалог, чтобы решить сложную ситуацию.
Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Это решение вызвало различные мнения в обществе, и Свищев считает важным учесть все точки зрения и достичь консенсуса.
Летние Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.