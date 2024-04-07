Роднина уверена, что сальто на льду совершенно не опасно для фигуристов

Депутат Роднина считает, что разрешение исполнять сальто на льду не несёт риска для здоровья фигуристов

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мнение о включении сальто в программы фигурного катания было высказано трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она считает, что сальто может быть разрешено после конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) и исключено из списка запрещённых элементов. Роднина полагает, что если спортсмены начнут использовать сальто, оценочные жюри будут считать его всего лишь однооборотным прыжком.

По мнению Родниной, сальто — незначительный элемент, запрещение которого связано с тем, что в фигурном катании вращения должны происходить только в вертикальной плоскости, а сальто выполняется в горизонтальной.

Она считает, что возвращение сальто не повлияет на ход соревнований, так как оцениваться будут только обороты, и сальто будет иметь всего один оборот.

Роднина отмечает, что выполнение сальто не представляет опасности для здоровья спортсменов, так как падение на лёд является более мягким и безопасным по сравнению с падением на твердую поверхность.

"Другими словами, это всё - фантик для котёнка, повод для журналистов что-то обсудить. Риска же для здоровья нет никакого. А как спортивные гимнасты крутят сложнейшие комбинации? На льду падать даже лучше — там скользящий удар, мягче, чем об пол", — сказала Роднина, которую цитирует RT.