Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего

Олимпийская чемпионка и серебряный призёр чемпионата мира по женскому одиночному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своим впечатлением о программе Алёны Косторной.
Туктамышева отметила, что Алёна Косторная очень впечатлила её в своем первом взрослом сезоне. Особенно ей понравилась короткая программа «Ангел», которая вызвала восторг у многих.
Она похвалила Косторную за два тройных акселя в произвольной программе, поскольку это редкое сочетание. Туктамышева отметила, что у Косторной был выдающийся конек и отличные прыжки.
"Если Алёна чувствует музыку, то показывает её во всей красе. Видно, что ей это нравится, что она получается удовольствие. Когда фигурист кайфует на льду, это действует и на судей", — отметила Туктамышева в своём блоге на Sports.
В текущем сезоне Косторная вернулась к программе «Ангел», на этот раз в исполнении с партнером Гошей Куницей. Туктамышева отметила, что программа получилась хорошей, хотя Косторная и Куница пока не совсем скатанная пара.
В феврале Косторная перенесла операцию на плече, которое долгое время было причиной беспокойства. Из-за этой операции она вместе с Куницой отказалась от участия в Спартакиаде сильнейших - 2024. Сама фигуристка ранее сообщила, что полное восстановление займет около полугода.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.