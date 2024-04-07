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Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего

Туктамышева призналась, что её приводила в восхищение Косторная в её первом взрослом сезоне

1:26
Спорт

Олимпийская чемпионка и серебряный призёр чемпионата мира по женскому одиночному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своим впечатлением о программе Алёны Косторной.

Туктамышева призналась, что её приводила в восхищение Косторная в её первом взрослом сезоне
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Туктамышева отметила, что Алёна Косторная очень впечатлила её в своем первом взрослом сезоне. Особенно ей понравилась короткая программа «Ангел», которая вызвала восторг у многих.

Она похвалила Косторную за два тройных акселя в произвольной программе, поскольку это редкое сочетание. Туктамышева отметила, что у Косторной был выдающийся конек и отличные прыжки.

"Если Алёна чувствует музыку, то показывает её во всей красе. Видно, что ей это нравится, что она получается удовольствие. Когда фигурист кайфует на льду, это действует и на судей", — отметила Туктамышева в своём блоге на Sports.

В текущем сезоне Косторная вернулась к программе «Ангел», на этот раз в исполнении с партнером Гошей Куницей. Туктамышева отметила, что программа получилась хорошей, хотя Косторная и Куница пока не совсем скатанная пара. 

В феврале Косторная перенесла операцию на плече, которое долгое время было причиной беспокойства. Из-за этой операции она вместе с Куницой отказалась от участия в Спартакиаде сильнейших - 2024. Сама фигуристка ранее сообщила, что полное восстановление займет около полугода.

Алена Косторная и Георгий Куница. Короткая программа на этапе Гран-при России по фигурному катанию.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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