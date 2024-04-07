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Титов объяснил, для чего "Спартаку" до конца сезона нужен новый тренер

Футболист Титов считает, что "Спартаку" нужно поменять тренера до конца сезона

1:16
Спорт

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Егор Титов высказался о том, почему он считает, что "красно-белые" должны поменять главного тренера до конца сезона.

Футболист Титов считает, что "Спартаку" нужно поменять тренера до конца сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Титов считает, что если есть подходящий кандидат на замену, то сейчас — самое время произвести смену тренера. У нового тренера будет больше времени на адаптацию и подготовку команды к следующему сезону, так как межсезонье очень короткое.

Также, считает Титов, смена тренера может привнести свежие эмоции и положительные изменения, если команда устала от предыдущего тренерского штаба и отрицательного окружения, которое окружает команду.

"Возможно, команда устала от тренерского штаба. От этой всей ситуации, от того, что пишут, говорят — очень много негатива, и он мешает. Приходит новый штаб — и фон сразу меняется. Команда на свежих эмоциях может выиграть, и не один матч", — сказал Титов.

Напомним, в настоящее время Гильермо Абаскаль является главным тренером "Спартака", его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 21 матча чемпионата России "Спартак" занимает седьмое место, набрав 32 очка.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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