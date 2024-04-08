7 лучших и наиболее эффективных упражнений с отягощением для женщин

Тренировка с отягощениями для всего тела в тренажерном зале или дома? — вот в чем вопрос. Все мы привыкаем к мысли, что только профессиональное оборудование и наблюдение тренера высокого уровня могут положительно повлиять на наше телосложение.
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
На самом деле преимущества домашних тренировок для женщин настолько многогранны, что странно слышать, как кто-то ставит их под сомнение.
Ознакомьтесь с 5 основными преимуществами упражнений с отягощением для женщин:
Нет ограничений по времени.
Вы задействуете все тело.
Вы укрепляете силу, равновесие и гибкость.
Это весело.
Это довольно дешево.
Вы можете привести себя в форму с помощью всего лишь упражнений с отягощением. Мы выделили 7 лучших эффективных тренировок для всего тела, нацеленных на все основные мышцы.
Приседания.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и разверните их, перенося вес тела на пятки.
Отведите ягодицы назад и согните ноги в коленях, держа бедра параллельно земле.
Встаньте прямо.
Напрягите ягодицы и держите туловище напряженным, когда стоите.
Обратные выпады.
Встаньте, расставив ноги примерно на ширине плеч.
Сделайте шаг назад правой ногой, приземлитесь на подушечку стопы и согните колени так, чтобы образовались два угла по 90 градусов.
Оттолкнитесь левой пяткой, чтобы вернуться в исходное положение.
Повторите с другой стороны.
Мостики для ягодичных мышц одной ноги.
Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.
Поднимите правую ногу над собой так, чтобы пальцы ног были направлены в потолок.
Держите правое колено прямо над правым бедром.
Поднимите бедра и опустите их обратно на землю, подняв одну ногу.
Повторите с другой стороны.
Ослиные кнуты.
Встаньте на четвереньки.
Поднимите левую ногу и заведите ее за спину.
Отведите левую ногу в левую сторону, а затем снова в центр.
Повторите с другой стороны.
Ходьба по боковой доске.
Встаньте на высокую планку так, чтобы плечи были выше запястий, а пресс напряжен.
Сделайте шаг левой ногой и левой рукой влево, одновременно выполняя его правой ногой и правой рукой.
Сделайте пару "шагов” в одном направлении, затем пройдите в противоположном.
Отжимания.
Начните с положения высокой планки, положив руки на пол и заведя запястья под плечи.
Согните руки и опустите себя как можно ближе к полу.
Держите локти примерно под углом 45 градусов к туловищу.
Для начала потянитесь назад.
Велосипедные скручивания.
Сядьте на пол, согнув колени и подняв ступни.
Заведите руки за голову.
Откиньтесь назад, чтобы напрячь мышцы пресса, поддерживая грудь приподнятой.
Повернитесь, чтобы прижать левый локоть к правому колену, выпрямляя левую ногу.