7 лучших и наиболее эффективных упражнений с отягощением для женщин

Лучшие упражнения с отягощением для женщин

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Тренировка с отягощениями для всего тела в тренажерном зале или дома? — вот в чем вопрос. Все мы привыкаем к мысли, что только профессиональное оборудование и наблюдение тренера высокого уровня могут положительно повлиять на наше телосложение.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

На самом деле преимущества домашних тренировок для женщин настолько многогранны, что странно слышать, как кто-то ставит их под сомнение.

Ознакомьтесь с 5 основными преимуществами упражнений с отягощением для женщин:

Нет ограничений по времени. Вы задействуете все тело. Вы укрепляете силу, равновесие и гибкость. Это весело. Это довольно дешево.

Вы можете привести себя в форму с помощью всего лишь упражнений с отягощением. Мы выделили 7 лучших эффективных тренировок для всего тела, нацеленных на все основные мышцы.

Приседания.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и разверните их, перенося вес тела на пятки.

Отведите ягодицы назад и согните ноги в коленях, держа бедра параллельно земле.

Встаньте прямо.

Напрягите ягодицы и держите туловище напряженным, когда стоите.

Обратные выпады.

Встаньте, расставив ноги примерно на ширине плеч.

Сделайте шаг назад правой ногой, приземлитесь на подушечку стопы и согните колени так, чтобы образовались два угла по 90 градусов.

Оттолкнитесь левой пяткой, чтобы вернуться в исходное положение.

Повторите с другой стороны.

Мостики для ягодичных мышц одной ноги.

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.

Поднимите правую ногу над собой так, чтобы пальцы ног были направлены в потолок.

Держите правое колено прямо над правым бедром.

Поднимите бедра и опустите их обратно на землю, подняв одну ногу.

Повторите с другой стороны.

Ослиные кнуты.

Встаньте на четвереньки.

Поднимите левую ногу и заведите ее за спину.

Отведите левую ногу в левую сторону, а затем снова в центр.

Повторите с другой стороны.

Ходьба по боковой доске.

Встаньте на высокую планку так, чтобы плечи были выше запястий, а пресс напряжен.

Сделайте шаг левой ногой и левой рукой влево, одновременно выполняя его правой ногой и правой рукой.

Сделайте пару "шагов” в одном направлении, затем пройдите в противоположном.

Отжимания.

Начните с положения высокой планки, положив руки на пол и заведя запястья под плечи.

Согните руки и опустите себя как можно ближе к полу.

Держите локти примерно под углом 45 градусов к туловищу.

Для начала потянитесь назад.

Велосипедные скручивания.

Сядьте на пол, согнув колени и подняв ступни.

Заведите руки за голову.

Откиньтесь назад, чтобы напрячь мышцы пресса, поддерживая грудь приподнятой.

Повернитесь, чтобы прижать левый локоть к правому колену, выпрямляя левую ногу.

Чередуйте стороны с контролем.