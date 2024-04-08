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7 лучших и наиболее эффективных упражнений с отягощением для женщин

Лучшие упражнения с отягощением для женщин

3:02
Спорт

Тренировка с отягощениями для всего тела в тренажерном зале или дома? — вот в чем вопрос. Все мы привыкаем к мысли, что только профессиональное оборудование и наблюдение тренера высокого уровня могут положительно повлиять на наше телосложение.

Лучшие упражнения с отягощением для женщин
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

На самом деле преимущества домашних тренировок для женщин настолько многогранны, что странно слышать, как кто-то ставит их под сомнение.

Ознакомьтесь с 5 основными преимуществами упражнений с отягощением для женщин:

  1. Нет ограничений по времени.
  2. Вы задействуете все тело.
  3. Вы укрепляете силу, равновесие и гибкость.
  4. Это весело.
  5. Это довольно дешево.

Вы можете привести себя в форму с помощью всего лишь упражнений с отягощением. Мы выделили 7 лучших эффективных тренировок для всего тела, нацеленных на все основные мышцы.

Приседания.

  • Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и разверните их, перенося вес тела на пятки.
  • Отведите ягодицы назад и согните ноги в коленях, держа бедра параллельно земле.
  • Встаньте прямо.
  • Напрягите ягодицы и держите туловище напряженным, когда стоите.

Обратные выпады.

  • Встаньте, расставив ноги примерно на ширине плеч.
  • Сделайте шаг назад правой ногой, приземлитесь на подушечку стопы и согните колени так, чтобы образовались два угла по 90 градусов.
  • Оттолкнитесь левой пяткой, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Повторите с другой стороны.

Мостики для ягодичных мышц одной ноги.

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.
  • Поднимите правую ногу над собой так, чтобы пальцы ног были направлены в потолок.
  • Держите правое колено прямо над правым бедром.
  • Поднимите бедра и опустите их обратно на землю, подняв одну ногу.
  • Повторите с другой стороны.

Ослиные кнуты.

  • Встаньте на четвереньки.
  • Поднимите левую ногу и заведите ее за спину.
  • Отведите левую ногу в левую сторону, а затем снова в центр.
  • Повторите с другой стороны.

Ходьба по боковой доске.

  • Встаньте на высокую планку так, чтобы плечи были выше запястий, а пресс напряжен.
  • Сделайте шаг левой ногой и левой рукой влево, одновременно выполняя его правой ногой и правой рукой.
  • Сделайте пару "шагов” в одном направлении, затем пройдите в противоположном.

Отжимания.

  • Начните с положения высокой планки, положив руки на пол и заведя запястья под плечи.
  • Согните руки и опустите себя как можно ближе к полу.
  • Держите локти примерно под углом 45 градусов к туловищу.
  • Для начала потянитесь назад.

Велосипедные скручивания.

  • Сядьте на пол, согнув колени и подняв ступни.
  • Заведите руки за голову.
  • Откиньтесь назад, чтобы напрячь мышцы пресса, поддерживая грудь приподнятой.
  • Повернитесь, чтобы прижать левый локоть к правому колену, выпрямляя левую ногу.
  • Чередуйте стороны с контролем.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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