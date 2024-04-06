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Лучшая 20-минутная тренировка с гимнастическим обручем, которая поможет вам сжечь лишние калории

Тренировка с гимнастическим обручем

3:20
Спорт

Один из самых простых и приятных способов похудеть — это, конечно же, упражнения с обручем. Они не требуют специальной физической подготовки, они достаточно просты, так что упражнения не составят труда ни для ребенка, ни для взрослого, который никогда не занимался спортом. Они очень эффективны, эффект заметен быстро, и вы можете заниматься по 15 — 30 минут в день одновременно с просмотром любимого телешоу. Кроме того, самый простой инвентарь — алюминиевый или пластиковый обруч — легко купить, но стоит он дешево.

Тренировка с гимнастическим обручем
Фото: flickr.com by Brian Holland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Вращение обруча на талии.

  • Начните стоя, ноги вместе, держа хула-хуп на талии.
  • Вращайте хула-хуп вокруг талии и вращайте бедрами против часовой стрелки.
  • Повторения: 2 подхода по 1 минуте по часовой стрелке, затем по 1 минуте против часовой стрелки.

2. Приседания с широко расставленными ногами.

  • Встаньте, ноги примерно на ширине плеч.
  • Вращайте хула-хуп вокруг талии по часовой стрелке.
  • Продолжайте вращать обруч и поднимать грудь, одновременно отводя бедра назад и сгибая колени под углом 90 градусов.
  • Надавите на пятки и подайте бедра вперед, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Повторения: 2 подхода по 1 минуте по часовой стрелке, затем по 1 минуте против часовой стрелки.

3. Прыжковые приседания.

  • Держите обруч над головой.
  • Отведите бедра назад и согните колени под углом 90 градусов, присев на корточки.
  • Резко надавите на пятки и вытяните бедра вперед, подпрыгивая в воздух.
  • Приземляясь со слегка согнутыми коленями, переходите к следующему приседанию в прыжке.
  • При необходимости делайте паузы для отдыха.
  • Повторения: 2 подхода по 1 минуте каждый.

4. Высокие колени.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, держа обруч прямо перед собой.
  • На выдохе подтяните левое колено к груди.
  • Одновременно поднимайте обруч прямо над головой, сохраняя спину нейтральной, а грудь приподнятой.
  • Сделайте паузу на мгновение и одновременно опустите ногу и обруч обратно.
  • Затем повторите упражнение с правым коленом, поднимая обруч над головой.
  • Повторения: 2 подхода по 1 минуте каждый.

5. Балансировка обруча для талии.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, плечи опустите и отведите назад.
  • Вращайте хула-хуп вокруг талии по часовой стрелке.
  • Продолжайте вращать обруч, перенося вес тела на левую ногу и поднимая правую ступню на несколько дюймов от земли.
  • Затем опустите правую ногу вниз и поменяйтесь сторонами, поднимая левую ногу.
  • Повторения: 2 подхода по 1 минуте каждый.

6. Статические приседания.

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, отведите плечи назад.
  • Держите хула-хуп перед туловищем, на расстоянии нескольких дюймов от груди.
  • Отведите бедра назад и согните колени в глубоком приседании.
  • Одновременно отодвиньте обруч от тела.
  • Надавите на пятки и вернитесь в исходное положение, снова перенося вес.
  • Повторения: 2 подхода по 1 минуте каждый.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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