Программа тренировок, которая помогла Кайли Дженнер сбросить лишний вес после рождения ребенка

Когда дело дошло до тренировок, главной целью Кайли Дженнер было сбросить лишний вес, который она набрала после рождения ребенка. Вот почему ее режим тренировок состоит из высокоинтенсивных и смешанных тренировок. Чтобы дать ей нагрузку на все тело, которая поможет ей сбросить вес и оставаться в форме. Тренировки Кайли Дженнер включают:
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Кардио.
Одним из важнейших аспектов ее тренировок является кардиотренировка. Она делает кардиотренировки по 15 минут три раза в день. Она не бегает на беговой дорожке, но предпочитает бегать на Беверли-Хиллз.
Тренировка нижней части тела.
Боковые выпады — 3 подхода по 12 повторений, этот отлично подходит для ваших боковых квадрицепсов.
Выпады вперед - 3 подхода по 12 повторений. Это упражнение нацелено на ваши квадрицепсы.
Выпады фигуристки - 3 подхода по 12 повторений; это упражнение также нацелено на нижнюю часть тела. Это одно из моих любимых упражнений, потому что оно улучшает баланс и устойчивость вашего тела.
Тренировка верхней части тела.
Наклоны на бицепс - 3 подхода по 10 — 15 повторений в каждом. Наклоны на бицепс — отличный способ привести ваши бицепсы в тонус.
Боковой подъем гантелей - 3 подхода по 10 — 15 повторений. Это упражнение нацелено на ваши плечи или дельты.
Ряды с гантелями - 3 подхода по 10 — 15 повторений, ряды с гантелями в одной руке прорабатывают мышцы бедер и спины.
Подтягивание лат - 3 подхода по 10 — 15 повторений, уделяя особое внимание спине и бедрам.
Тренировка на пресс.
Скручивания - 3 подхода по 15 — 20 повторений, отлично подходят для тренировки пресса.
Планка - 3 подхода по 1 минуте; этот подход задействует многие ваши основные мышцы.
Броски мячом - 3 подхода по 20 повторений, упражнение для всего тела, которое в первую очередь направлено на сжигание калорий.
Сгибания ног с мячом для стабилизации - 3 подхода по 12 — 15 повторений; это упражнение улучшает устойчивость тела и баланс, одновременно воздействуя на подколенные сухожилия.
Отбивные - 3 подхода по 12 — 15 повторений.
Альпинист - 3 подхода по 20 повторений, также тренировка для всего тела.