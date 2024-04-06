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Программа тренировок, которая помогла Кайли Дженнер сбросить лишний вес после рождения ребенка

Программа тренировок от Кайли Дженнер

2:26
Спорт

Когда дело дошло до тренировок, главной целью Кайли Дженнер было сбросить лишний вес, который она набрала после рождения ребенка. Вот почему ее режим тренировок состоит из высокоинтенсивных и смешанных тренировок. Чтобы дать ей нагрузку на все тело, которая поможет ей сбросить вес и оставаться в форме. Тренировки Кайли Дженнер включают:

Программа тренировок от Кайли Дженнер
Фото: web.archive.org by Hayu is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Кардио.

Одним из важнейших аспектов ее тренировок является кардиотренировка. Она делает кардиотренировки по 15 минут три раза в день. Она не бегает на беговой дорожке, но предпочитает бегать на Беверли-Хиллз.

Тренировка нижней части тела.

  • Боковые выпады — 3 подхода по 12 повторений, этот отлично подходит для ваших боковых квадрицепсов.
  • Выпады вперед - 3 подхода по 12 повторений. Это упражнение нацелено на ваши квадрицепсы.
  • Выпады фигуристки - 3 подхода по 12 повторений; это упражнение также нацелено на нижнюю часть тела. Это одно из моих любимых упражнений, потому что оно улучшает баланс и устойчивость вашего тела.

Тренировка верхней части тела.

  • Наклоны на бицепс - 3 подхода по 10 — 15 повторений в каждом. Наклоны на бицепс — отличный способ привести ваши бицепсы в тонус.
  • Боковой подъем гантелей - 3 подхода по 10 — 15 повторений. Это упражнение нацелено на ваши плечи или дельты.
  • Ряды с гантелями - 3 подхода по 10 — 15 повторений, ряды с гантелями в одной руке прорабатывают мышцы бедер и спины.
  • Подтягивание лат - 3 подхода по 10 — 15 повторений, уделяя особое внимание спине и бедрам.

Тренировка на пресс.

  • Скручивания - 3 подхода по 15 — 20 повторений, отлично подходят для тренировки пресса.
  • Планка - 3 подхода по 1 минуте; этот подход задействует многие ваши основные мышцы.
  • Броски мячом - 3 подхода по 20 повторений, упражнение для всего тела, которое в первую очередь направлено на сжигание калорий.
  • Сгибания ног с мячом для стабилизации - 3 подхода по 12 — 15 повторений; это упражнение улучшает устойчивость тела и баланс, одновременно воздействуя на подколенные сухожилия.
  • Отбивные - 3 подхода по 12 — 15 повторений.
  • Альпинист - 3 подхода по 20 повторений, также тренировка для всего тела.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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