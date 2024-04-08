Упражнение "планка" помогает снизить давление

Планку полезно выполнять для снижения давления

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Врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова рассказала о некоторых видах тренировок, полезных тем, кто страдает от скачков давления.

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Она отметила, что изометрические упражнения, включая "планку" и "стульчик", помогают снизить давление. Кроме того, для снижения давления эффективен аэробный тренинг.

"Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, приводят к устойчивому снижению давления", — цитирует Тихомирову KP.ru.

Она считает, что аэробные нагрузки — самые безопасные для артериального давления. Однако перед тренировками стоит проконсультироваться с врачом.