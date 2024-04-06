Три лучших упражнения с гантелями для вашей груди, которые ориентированы на разные уровни физической подготовки
Лучшие упражнения с гантелями для груди
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Гантели — ваш универсальный помощник. Они подходят для выполнения упражнений почти на каждую группу мышц. Давай разберемся с упражнениями для груди:
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Новичок. Жим от пола с гантелями.
- Начните сидеть прямо на полу, вытянув ноги прямо перед собой и держа пару гантелей по бокам. Аккуратно положите по одной гантели вертикально на каждое бедро.
- Держа гантели близко к груди, лягте на спину, пока ваша спина не коснется пола. Вы можете использовать колени, чтобы отталкивать гантели вместе с собой.
- Согните ноги на 90 градусов и поставьте ступни на пол.
- Возьмите по гантели в каждую руку и расположите их рядом с плечами, пока локти упираются в пол.
- Начните движение, отводя гантели от груди, до тех пор, пока полностью не разведете руки в стороны.
- Плавно опустите руки на пол.
Промежуточный уровень. Жим гантелей лежа.
- Начните, сидя на краю плоской скамьи для гантелей. Положите гантели на бедра.
- Лягте на скамью, потяните оборудование к груди с помощью ног.
- Перед каждым выполнением, убедитесь, что руки полностью вытянуты над полом на уровне груди.
- Плавно опускайте руки к полу (локти) по обеим сторонам от тела.
- Опустите гантели до уровня груди, затем поднимите их обратно наверх, пока руки полностью не выпрямятся.
Продвинутый уровень. Жим гантелей одной рукой лежа.
- Сядьте на край скамьи. Положите одну гантель на верх правого бедра.
- Лягте спиной на скамью и обеими руками поднимите вес над головой. Будьте осторожны, снимая вторую руку с гантели — сначала убедитесь, что она зафиксирована.
- Сожмите левую (свободную) руку в кулак и удерживайте ее в вертикальном положении на протяжении всего подхода.
- Плавно опустите правый локоть к полу. Удерживайте правую руку и локоть под углом 45 градусов к боку. Не позволяйте своему телу вращаться на скамье, когда вы опускаете вес.
- Опустите вес до уровня груди, затем поднимите его обратно наверх, пока ваш правый локоть не будет вытянут до конца.
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Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.