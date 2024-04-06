Три лучших упражнения с гантелями для вашей груди, которые ориентированы на разные уровни физической подготовки

Лучшие упражнения с гантелями для груди

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гантели — ваш универсальный помощник. Они подходят для выполнения упражнений почти на каждую группу мышц. Давай разберемся с упражнениями для груди:

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Новичок. Жим от пола с гантелями.

Начните сидеть прямо на полу, вытянув ноги прямо перед собой и держа пару гантелей по бокам. Аккуратно положите по одной гантели вертикально на каждое бедро.

Держа гантели близко к груди, лягте на спину, пока ваша спина не коснется пола. Вы можете использовать колени, чтобы отталкивать гантели вместе с собой.

Согните ноги на 90 градусов и поставьте ступни на пол.

Возьмите по гантели в каждую руку и расположите их рядом с плечами, пока локти упираются в пол.

Начните движение, отводя гантели от груди, до тех пор, пока полностью не разведете руки в стороны.

Плавно опустите руки на пол.

Промежуточный уровень. Жим гантелей лежа.

Начните, сидя на краю плоской скамьи для гантелей. Положите гантели на бедра.

Лягте на скамью, потяните оборудование к груди с помощью ног.

Перед каждым выполнением, убедитесь, что руки полностью вытянуты над полом на уровне груди.

Плавно опускайте руки к полу (локти) по обеим сторонам от тела.

Опустите гантели до уровня груди, затем поднимите их обратно наверх, пока руки полностью не выпрямятся.

Продвинутый уровень. Жим гантелей одной рукой лежа.

Сядьте на край скамьи. Положите одну гантель на верх правого бедра.

Лягте спиной на скамью и обеими руками поднимите вес над головой. Будьте осторожны, снимая вторую руку с гантели — сначала убедитесь, что она зафиксирована.

Сожмите левую (свободную) руку в кулак и удерживайте ее в вертикальном положении на протяжении всего подхода.

Плавно опустите правый локоть к полу. Удерживайте правую руку и локоть под углом 45 градусов к боку. Не позволяйте своему телу вращаться на скамье, когда вы опускаете вес.

Опустите вес до уровня груди, затем поднимите его обратно наверх, пока ваш правый локоть не будет вытянут до конца.