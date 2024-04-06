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Три лучших упражнения с гантелями для вашей груди, которые ориентированы на разные уровни физической подготовки

Лучшие упражнения с гантелями для груди

2:09
Спорт

Гантели — ваш универсальный помощник. Они подходят для выполнения упражнений почти на каждую группу мышц. Давай разберемся с упражнениями для груди:

Лучшие упражнения с гантелями для груди
Фото: 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Новичок. Жим от пола с гантелями.

  • Начните сидеть прямо на полу, вытянув ноги прямо перед собой и держа пару гантелей по бокам. Аккуратно положите по одной гантели вертикально на каждое бедро.
  • Держа гантели близко к груди, лягте на спину, пока ваша спина не коснется пола. Вы можете использовать колени, чтобы отталкивать гантели вместе с собой.
  • Согните ноги на 90 градусов и поставьте ступни на пол.
  • Возьмите по гантели в каждую руку и расположите их рядом с плечами, пока локти упираются в пол.
  • Начните движение, отводя гантели от груди, до тех пор, пока полностью не разведете руки в стороны.
  • Плавно опустите руки на пол.

Промежуточный уровень. Жим гантелей лежа.

  • Начните, сидя на краю плоской скамьи для гантелей. Положите гантели на бедра.
  • Лягте на скамью, потяните оборудование к груди с помощью ног.
  • Перед каждым выполнением, убедитесь, что руки полностью вытянуты над полом на уровне груди.
  • Плавно опускайте руки к полу (локти) по обеим сторонам от тела.
  • Опустите гантели до уровня груди, затем поднимите их обратно наверх, пока руки полностью не выпрямятся.

Продвинутый уровень. Жим гантелей одной рукой лежа.

  • Сядьте на край скамьи. Положите одну гантель на верх правого бедра.
  • Лягте спиной на скамью и обеими руками поднимите вес над головой. Будьте осторожны, снимая вторую руку с гантели — сначала убедитесь, что она зафиксирована.
  • Сожмите левую (свободную) руку в кулак и удерживайте ее в вертикальном положении на протяжении всего подхода.
  • Плавно опустите правый локоть к полу. Удерживайте правую руку и локоть под углом 45 градусов к боку. Не позволяйте своему телу вращаться на скамье, когда вы опускаете вес.
  • Опустите вес до уровня груди, затем поднимите его обратно наверх, пока ваш правый локоть не будет вытянут до конца.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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