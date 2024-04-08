Как правильно отдыхать между подходами: рассказал тренер

Бодибилдер Михаил Прыгунов рассказал, как лучше отдыхать между подходами на тренировке.
Отдыхать между подходами, по словам тренера, не значит не делать упражнения, нужно двигаться.
"Не берите в руки телефон — не успеете заметить, как пройдет значительно больше времени, чем было необходимо", — говорит Прыгунов в статье "СЭ".
Тренер посоветовал двигаться и глубоко дышать, а при работе на рост мышц — встряхнуть руками или ногами.
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