Как правильно отдыхать между подходами: рассказал тренер

Бодибилдер рассказал, как лучше отдыхать во время тренировки

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Бодибилдер Михаил Прыгунов рассказал, как лучше отдыхать между подходами на тренировке.

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Отдыхать между подходами, по словам тренера, не значит не делать упражнения, нужно двигаться.

"Не берите в руки телефон — не успеете заметить, как пройдет значительно больше времени, чем было необходимо", — говорит Прыгунов в статье "СЭ".

Тренер посоветовал двигаться и глубоко дышать, а при работе на рост мышц — встряхнуть руками или ногами.