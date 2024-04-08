Нужно ли тренироваться до отказа мышц: ответила фитнес-инструктор

Инструктор по спорту Горбунова ответила, нужно ли тренироваться до отказа мышц

Инструктор по спорту Наталья Горбунова считает, что не всегда полезно тренироваться до отказа мышц.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

По ее словам, есть "полный" и "технический" отказ. В первом случае вы не можете выполнить упражнение в рамках одного подхода, во втором — вы выполняете движения, но с нарушением техники.

Горбунова рассказала, что если часто тренироваться до отказа, можно столкнуться с неприятными последствиями: быстрая утомляемость во время тренировки; более длительное восстановление; травмы и перенапряженность мышц; перетренированность. Однако атлеты с большим опытом могут легко применять эту технику для разнообразия тренировочного процесса, заставляя уже прокачанные мышцы активировать больше мышечных волокон.

Инструктор, которую цитирует "СЭ" сказала, что такие тренировки не подойдут новичкам, так как они еще не знакомы до конца с техникой выполнения упражнений, нервная система не подготовлена к подобным нагрузкам.

Если же вы все таки решили тренироваться до отказа, то стоит чередовать подходы до отказа с обычными тренировками. Например, вы можете делать четыре подхода с запасом, а последний — "в упор". Так вы убережете нервную систему от перегрузки и обеспечите включение всех мышечных волокон.