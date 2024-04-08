Тренер дала рекомендации, как натренировать красивые икры

Тренер Бутова рассказала, как сделать икры ног красивыми

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Светлана Бутова рассказала, что нужно делать, чтобы икры ног были красивыми.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По ее словам, икроножная мышца — двуглавая мышца задней поверхности голени, которая задействована в большинстве бытовых движений, например при ходьбе. Однако для ее укрепления стоит использовать специальные упражнения.

Сначала нужно сделать разминку, а после — растянуть мышцы. Затем переходим у упражнению "Подъем на носки стоя". Исходное положение: стоя, ноги расположите на ширине плеч, руки — вдоль тела, затем нужно перенести вес тела на носки и поднять пятки над полом. Потом возвращаемся в исходное положение.

Также хорошее упражнение для красивых икр — прыжки из приседа. Для этого встаем так, чтобы ноги были на ширине таза, руки — вдоль тела. Согните ноги в коленных суставах, отведите таз назад, выполняя приседание. Следите за положением спины — не округляйте ее, сохраняйте естественный прогиб. В нижней точке движения угол в коленях должен быть пряым, бедра параллельны по отношению к полу, а коленные суставы — над стопами, не выходят за линию носков. Из приседания выполните выпрыгивание, повторите несколько раз.

По словам тренера, которые приводит "СЭ", укроножную мышцу хорошо тренируют прыжки со скалкой, ходьба по ступенькам и бег.